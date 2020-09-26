İşte İP'li Meral Akşener'in ipe dolaşmış son hali
Bir vatandaşın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasetteki durumuyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım izleyenleri güldürdü. Türkiye'yi yönetme hayaliyle toplama bir parti kurarak yola çıkan Akşener umduğunu bulamadı.
Bir vatandaş, Akşener'in siyasetteki durumunu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla özetledi.
"İşte İP'li Meralin ipe dolaşmış son hali" notuyla Akşener'i ti'ye alan vatandaş ipe dolaşan bir muhabbet kuşunun görüntüsünü paylaştı. Videoda kuşun ipe dolaşarak cebelleştiği görüldü.