İşte İP'li Akşener'in yeni danışmanı Fatih Demirkol! FETÖ'nün kanalı STV'yi bakın nasıl desteklemiş...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen Fatih Demirkol'un, FETÖ ile mücadele kapsamında örgütün yayın organı STV'nin kapatılmasına itiraz edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı Twitter mesajı ortaya çıktı.
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İYİ Parti’de daha önce Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Fatih Demirkol, Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.
Fatih Demirkol'un 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 yıl önce FETÖ ile mücadelede atılan adımları hedef aldığı ortaya çıktı.
Örgütün yayın organına böyle destek vermiş!
Demirkol, örgütün yayın organı Samanyolu TV'nin kapatılmasından sonra paylaştığı Twitter mesajı ile gündeme geldi.
İP'li Akşener'in Danışmanı Demirkol'un, 2015 yılında STV kapatıldıktan sonra, "Diktatör iş başında. STV'ye yapılan karartmayı kınıyorum. Basın özgürdür." mesajını paylaştığı öğrenildi.