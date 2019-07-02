İşte İmamoğlu’nun yeni genel sekreteri: Suyu Sapanca’dan izinsiz çekti, hapsi istendi!

yeniakit.com.tr CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında yeni İBB Genel Sekreteri’nin Yavuz Erkut olduğunu açıkladı. Uzun süre Mustafa Koç’un sahibi olduğu TÜPRAŞ’ta üst düzey yöneticilik yapan Erkut, suyu Sapanca Gölü’nden izinsiz çektikleri için davalık olmuştu. Vakit’in 2006’a manşetten gündeme getirdiği skandal olay için, yargı anca 2014’te harekete geçmiş ve Erkut 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmıştı.

“Ekmek elden su Göl’den”

2006 yılında, Koç Holding’e ait TÜPRAŞ’ın, ihtiyacı olan suyu Sapanca Gölü’nden karşıladığı, ancak tek kuruş ödemediği ortaya çıkmıştı. TÜPRAŞ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 12,5 milyon ton suyun kullanımı için bedel ödenmediğini doğrulamış, ve bu kullanımın Medeni Kanun’dan doğduğunu ileri sürmüştü. Adapazarı Belediyesi’nde ait ADASU, izinsiz ve bedelsiz su kullandığı gerekçesiyle TÜPRAŞ’a dava açmış ve dönemin parasıyla 80 trilyonluk su borcunu ödemesi için hukuki takip başlatmıştı. Vakit Gazetesi, TÜPRAŞ’ın bu skandalını, “Ekmek elden su Göl’den” manşetiyle duyurmuştu.

Erkut’un 3 yıla kadar hapsi istendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri, bu skandalın ardından suç duyurusunda bulunmuş ve yargı nihayet 2014 senesinde harekete geçmişti.

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, TÜPRAŞ’ın yıllardır gölden kaçak su çektiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlattığı, suç mahallinin Kocaeli olması sebebiyle davanın Körfez ilçesinde görülmesine karar verildiği belirtilmişti.

İddianamede; TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İlter hakkında “karşılıksız yararlanma” suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Bu arada Mustafa Koç; 10 Ocak 2007 tarihinde aldığı kararla, Migros ve Tansaş’ta Vakit Gazetesi’nin satışını yasaklamıştı. Erkut, 2017’de beraat etmişti.