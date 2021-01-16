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Gündem İşte haftasonu eğlencesi... Sözde CHP, özde HDP
Gündem

İşte haftasonu eğlencesi... Sözde CHP, özde HDP

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem oldu. “Sözde CHP, özde HDP” hashtagi ile gündeme giren Kılıçdaroğlu’nun bu videosu alay konusu oldu. Bu video üzerinden hafta sonu eğlencesi çıktı yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 12:08:00 -

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gaflarından oluşan video sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce kişi tarafından etkileşime giren bu video eğlence konusu oldu.

Sözde CHP özde HDP hashtagiyle gündeme oturan Cumhuriyet Halk Partisi lideri kendi sözleriyle alay konusu olunca video binlerce kez paylaşıldı.

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