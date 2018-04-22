İşte Galatasaray'ın kalan maçları!
Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasını Alanyaspor galibiyeti ile kapatarak puanını 63'e yükseltti.22 Nisan 2018 Pazar 02:28
Galatasaray için Süper Lig'in 29. haftası geride kaldı. Galatasaray, geride kalan 30 haftada 63 puan topladı.
Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş ile evinde mücadele edecek.
Galatasaray'ın kalan maçları(63 puan)
31. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
32. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray
33. hafta: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
34. hafta: Göztepe - Galatasaray
Kaynak: Fotospor
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