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İşte Fatih Terim'in F.Bahçe'den istediği futbolcu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok konuşulan "Büyük kulüpler kendi arasında transfer yapabilmeli" sözünün altında yatan isim ortaya çıkardı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:50
İşte Fatih Terim'in F.Bahçe'den istediği futbolcu!

Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" sözü gündem yaratmıştı. Çok konuşulan bu ifadelerin ardından İmparator'un kimi istediği konusunda tahminler havada uçuşurken en çok öne çıkan isim Ozan Tufan olmuştu. Ancak Terim, sonrasında yaptığı açıklamada bu ismin Ozan olmadığının altını çizerken, tecrübeli çalıştırıcnın ezeli rakiplerinin istediği ismin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena olduğu ortaya çıktı.
 
İLK 11'DE DÜŞÜNÜLMÜYORSA...

Kanarya'da geçen sezon fazla şans bulamayan tecrübeli oyuncunun durumu bu sezon öncesi de belirsizliğini koruyor. Yıldız ismin yine ilk 11'de düşünülmemesi halinde kendilerinde forma giymesini isteyen Terim, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde Valbuena'nın çok yönlülüğünden ve tecrübesinden faydalanmak istiyor. İki takım arasında henüz hiçbir temas olmazken önümüzdeki günlerin neler göstereceği merak konusu. (Habertürk)

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:50
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