İşte evinizde gizli saklama alanları



Gerçi biz bunları böyle yazıp alenileştirdikten sonra kıymeti kalmıyor ama, sizde başka fikirler oluşmasına da vesile olabilir. Kapının anahtarını paspasın altına koyma gibi hep bilinenden kendinizi kurtarmış olursunuz.

Aslında şunu ilke edinin; en değerli şey, en değersizde gizlenir. Bu bir.. İkincisi: gizlenmek istenen şey, hep göz önünde olanda daha iyi gizlenir!

Mesela?

Anahtarınızı saklayabileceğiniz yer yine kapınızın önünde bir saksının altı olabilir.

Biri ters dönmüş, kirli ve son derece eski altı erimiş ayakkabı çiftinden, tabanı yitmiş haliyle duran tekin içine anahtar pek ala konabilir.

Bahçeniz varsa, hele bir de ağacınız, onun bir kovuğu aynı işi hayli güzel yapar.

Daha yakın olsun diyorsanız; kapınıza astığınız yapma çiçeklerin arasına da koymayı deneyin. Anahtarınızı bir basit ipe takıp, bu çiçeklerin arasına rahatça gizleyebilirsiniz. Herkes burun burunadır ama, farketmez!

Gelelim hayli değerli, küpe, yüzük veya gerdanlık benzeri ziynet eşyalarınıza. Hiç öyle kasa falan alır, bir tablonun arkasına yerleştiririm olur, biter diye hep bilinenle kendinizi aldatmayın. Hırsızlar artık bunu gayet iyi biliyor ve kasayı buldukları gibi, açmayı da denemeden alıp götürüyorlar. Kasayı açmak evden çıktıktan sonra zaten vak'ayı adiye!

Ama mesela tepeden sarkan bir tek ampullü de olsa avizeniz varsa, onun üzerine küpenizi veya yüzüğünüzü bırakabilirsiniz. Eskiden neon uzun ampuller vardı, üstleri bu iş için biçilmez kaftandı.

İyi hatırlıyorum; biri önemli kişiyle yaptığım konuşmanın -hani 70'li yıllardaki türden- kasetini onun üzerinde saklamıştım. Birkaç defa adamları büroyu talan etmişler ama hep elleri boş dönmüşlerdi..

Başka neresi olabilir?

Koyu renk bir zeytinyağı şişeniz varsa onun altına selobantla yapıştırıp, mutfat tezgahında gözünüzün önünde bulundurabilirsiniz.

Mutfakta yine çekmecelerden birinin, alt yüzüne aynı selebantla yapıştırabilirsiniz.

Biliyor musunuz; buzluktaki dondurulmuş ürünlerden birinin içine de koyabilirsiniz. Ama unutmamak şartıyla..

Zinetiniz veya paranız her ne ise, önce bir naylona su falan geçirmeyecek şekilde sarın. Sonra onu çiçeklerinizden yüzüne en bakmadığınızın saksısına gömün!

Dikkat edin! Antika nitelikli hiçbir şeyde hiçbir şeyinizi saklamayın. Antikayla birlikte o da gider! Hırsızlar artık antika kap kacağı bile affetmiyor..

Hadi bir iki tavsiye daha: evdeki sandalyelerinizden, hatta mutfakta üst dolaba yetişmek için kullandığınız tabureden de yararlanabilirsiniz. Bunların oturulan veya basılan taraflarının alt yüzeyleri saklamak istediklerinizi, selobantla güzelce yapıştırırsanız, gayet korunaklı yerlerdir!

Evde çok kitap varsa içlerinden birini yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi oyabilirsiniz. Oyduğunuz alanı iç yüzeyden tutkallamayı unutmayın. Sonra içine istediğinizi bırakıp, kitap raflarından birine yerleştirin!