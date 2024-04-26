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Gündem İşte eski Türkiye! Başbakanlık yemeği değil sanki meyhane! ‘Garson bana rakı getir’
Gündem

İşte eski Türkiye! Başbakanlık yemeği değil sanki meyhane! ‘Garson bana rakı getir’

Yeniakit Publisher
2024-04-26 14:57:00 - 2024-04-26 15:06:31

Akit’in orduevlerindeki alkollü içkinin yasaklanması yönündeki haberi geniş yankı uyandırırken, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu merhum başbakan Necmettin Erbakan döneminde başbakanlık konutunda yaşanan rezaleti anlattı.

Akit, orduevlerindeki alkol tüketiminin peygamber ocağına yakışmadığını vurgulayarak, maşeri vicdanı yaralayan bu durumun sonlandırılması gerektiğini savundu. Akit’in oldukça ses getiren ve sosyal medyada gündem olan, bir avuç laikçinin kendi aklınca hedef göstermeye kalktığı manşeti Akit TV’de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla gündemin nabzının tutulduğu programda, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın rakı rezaleti de konuşuldu.

Erkaya, merhum Necmettin Erbakan’ın başbakanlığı döneminde başbakanlık konutunda verilen yemekte alkol servisi olmadığı halde kendisine zorla rakı getirttiğini söylemiş ve böbürlenerek bu skandalla övünmüştü.

Bu tablo Peygamber Ocağı'na yakışmıyor! Orduevleri meyhane gibi
Bu tablo Peygamber Ocağı'na yakışmıyor! Orduevleri meyhane gibi

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Bu tablo Peygamber Ocağı'na yakışmıyor! Orduevleri meyhane gibi
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