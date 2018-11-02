İşte enerji hırsızları

Bizi yorgun düşüren 11 enerji düşmanını sayacağız size bugün. Cep telefonu, floresan ışık, küf gibi etkenler enerjimizden çalıyorlar. Bilim adamları, kronik yorgunluk ile tüm bu etkenler arasında şaşılacak bağlantılar olduğunu tespit ettiler.

1- Gürültü uykuda iken bile bir saat tıkırtısı halinde dahi olsa stres yapar. Stres tansiyonu yükseltir. Sonuçta sürekli halsiz ve uykulu oluruz. Bunun için, yatak odanızdan saat gibi ses çıkarabilecek bütün eşyaları kaldırmanız..



Uzun süreli gürültüye maruz kalan insanların enerjisi tükeniyor. Bağıra çağıra konuşan insanların arasında olmak bile insanı yormaya yetiyor.

2- Kahve ve çayın 6 fincandan sonrası zarar: Kafein uyarıcı etki yapıyor. Yani beyne daha fazla enerji emri veriyor. Günde 3 fincan kadar çay veya kahve içersek yeterli. Fakat miktar ikiye katlanırsa, kafein ve tein gibi iki uyuşturucu, vücudumuzdaki demiri emiyor. Bu durumda beyin ve kalbe yeterli oranda oksijen gitmez. Sonuçta kendimizi çok yorgun hissederiz.

3- Karbonhidrat uyku hapı etkisi yapar: Karbonhidratlar, aç karnına yenildiği zaman ağırlık yapar. Siz siz olun, aç karnına karbunhidratlı besinleri tüketmemeye özen gösterin. Şeker, marmelat, jöle, şurup, bal, me las, kakao, çikolata, buğday, diğer tahıl ürünleri ve nişastalı, unlu gıdalar fazla karbonhidratlı maddelerdir. Ayrıca patates, yabani havuç ve mercimek de..

4- Bünyenizde su eksilirse dikkatiniz de dağılır: Her gün yaklaşık 8 bardak su içmemiz gerekiyor, yoksa hissedilir bir biçimde enerji boşluğuna düşüyoruz.

5- Cep telefonu hipnozdan beter: 20 dakikadan uzun telefon görüşmelerinin uyku hipnozu gibi bir etki yaptığı ortaya çıktı. Dolayısıyla, uzun süreli ve sık olarak telefonla konuşmak yorar.

6- Duş alırken suyun ısısına dikkat etmelisiniz.. Suyun sıcaklığı vücut sıcaklığının çok üzerindeyse bünyemiz uyku getiren hormonları fazlasıyla salgılamaya başlar. Akşamları iyi uyumak için sıcak, sabahları enerji depolamak için ılık suyla yıkanın..

7- Bazı besinlere karşı dayanıksız olabilirsiniz: Her şeyi doğru yaptığınız halde zinde değilseniz, “çölyak” hastası olabilirsiniz. Bu bünyenizin tahıl nişastalarını işleyememesi anlamına gelir. Baş ağrısı ve yorgunluktan şikayet eden bu kişilerin buğday, arpa gibi tahıllardan uzak durması gerrekir.

8- Kola bünyeyi aside boğar: Kolalı içecekleri fazla tüketmek bünyede aşırı asit meydana gelir. Sonuçta da dolaşım bozuklukları, migren, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi rahatsızlıklar yaşanır.

9- Floresan ışık, öğrenme ve konsantrasyon yeteneğimizi yüzde 60 oranında düşürüyor. Gün içinde saatlerce bu ışığa maruz kalan birinin bağışıklık sisteminin zayıfladığı, kronik yorgunluk çektiği anlaşıldı.

10- Küften uzak durmalı: Bulunduğunuz ortam yeterince havalanmıyorsa böyle bir ortamda ve yediklerinizde küf oluşabilir. Bünyemiz, kendini koruma refleksiyle küfle mücadeleye girişir. Bu durum da gayet tabii sürekli yorgunluğa yol açar. Yakınır dururuz. Oysa sebep bulunduğumuz ortamdır..