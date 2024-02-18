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Aktüel İşte en akıllı kan grubu
Aktüel

İşte en akıllı kan grubu

Yeniakit Publisher
2024-02-18 07:34:00 -
İşte en akıllı kan grubu

Kan gruplarının insanların karakteristik özellikleri ve zeka seviyelerinde etkili olduğunu ortaya koyan Japon bilim insanları, IQ seviyelerine göre kan gruplarını sınıflandırdı. Peki en zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor?

Yaralanmalar ve ameliyatlar sırasında sıklıkla konuştuğumuz kan grupları, aynı zamanda karakterimize ve zekamıza yönelik işaretler barındırıyor olabilir mi?

Japonya'da çalışan yürüten bilim insanları, kişilerin kan gruplarına göre karakter özelliklerinde ve IQ seviyelerinde anlamlı farklılıklar olduğunu tespit etti. Kan grupları üzerine yapılan araştırmalar, bazı kan gruplarının çeşitli hastalıklara yakalanma risklerinin çok daha fazla olduğunu ortaya koyarken, bazı kan grupları dışarıdan gelebilecek virüslere karşı oldukça savunmasız olabiliyor.

HER KAN GRUBUNUN OLUMLU VE OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ BULUNUYOR

Japonya'da ortaya atılan Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini ileri sürmekte. Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana bilim dünyasında tartışılmaya devam ediliyor. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor.

Konuyla ilgili makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde kan grubunun karakter özellikleri popüler hale geliyor. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'a dayandırdı. Ona göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilgilidir. Furukawa için her kan grubu, bireyin özelliklerini etkiler.

A KAN GRUBU

A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.

B KAN GRUBU

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.
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AB KAN GRUBU

AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.

0 KAN GRUBU

0 tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. Özellikle A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.

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