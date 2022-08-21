İşte Ekrem'in LGBT'li sanatçıları! Yazıklar olsun...

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz gün sahne aldığı yerde ikinci defa LGBT propaganda yapması üzerine Reyhan Karaca'da ona katıldı. Gülşen'in konser verdiği İBB'nin düzenlediği İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da konser veren şarkıcı Reyhan Karaca da sahnede yaptıklarıyla tepki topladı.

Kıyafetleriyle ve yaptığı hareketlerde gündemin düşmeyen isimlerinden olmayı başaran şarkıcı Gülşen geçtiğimiz hafta Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser vermişti. Daha önce konser sahnesinde ettiği danslarla olay yaratan şarkıcı sahnede LGBT bayrağı açarak yine bir skandala imza atmıştı.

İkinci defa LGBT propagandası

Kalça ve göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı geçtiğimiz hafta sahnede ikinci defa LGBT bayrağı açmıştı. Bu hareketiyle konserde birçok LGBT bayrağı açılınca dinleyiciler arasında kavga çıkmıştı. Bayraklar konserdeki yüzlerce kişiyi rahatsız edince dinleyiciler tepki göstermişti. Dinleyicilerin tepkisine sert çıkışan Gülşen “LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin” demişti. Ardından seyircilerin birçoğu konser alanını terk etmişti. Şarkıcı ise sözleriyle sosyal medyada linç yemişti.

Gülşen'e destek!

Gülşen'in sahnedeki hareketlerinden sonra birçok seyircinin konseri terk etmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Fakat Gülşen'in bu skandallarına başka bir şarkıcı arkadaşından destek geldi.

Yine İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da konser veren şarkıcı Reyhan Karaca 13 Ağustos'ta sahne aldı. Karaca konser esnasında Gülşen'in izinden giderek sahnede LGBT bayrağı açtı.

Gülşen konserine atıfta bulunan Karaca, konserde seyirciye "Nerede, var mı LGBT bayrağı?" diyerek LGBT bayrağı istedi. Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBT bayrağı uzatılmasının üzerine, "Var vallahi var. Elden ele elden ele" diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.

İBB'ye şikayet yağdı

Şarkıcının bayrak açarak sahnede dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcıdan eleştiri alan o görüntülerden sonra sosyal medya kullanıcıları sanatçıyı eleştirirken festivali düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sine de büyük tepki gösterildi.