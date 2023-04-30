İşte dünyanın en zengin şehirleri! İstanbul bakın kaçıncı sırada

Henley & Partners, dünyanın en zengin şehirlerine ilişkin yıllık raporunu yayınladı. Raporun bulguları, son 10 yılda dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde milyoner nüfusunun ne kadar hızlı arttığına işaret ediyor.

Küresel bir istihbarat firması olan New World Wealth, dünya çapında dokuz bölgede 97 şehirden veri topladı. Rapor, şehirleri 150.000′den fazla yüksek net servete sahip bireyin harcama alışkanlıklarına göre sıraladı ve 10 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir varlığa sahip olanları vurguladı. Raporu oluşturmak için kullanılan tüm veriler 31 Aralık 2022′de toplandı.

İşte ilk 10:

10. Sidney Avustralya

Dünyanın en zengin şehirleri listesine 10. sırada Avustralya'nın Sidney şehri var.

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9. Şangay Çin

Listenin ilk 10'una üç kenti giren Çin'den Şangay 9. sırada yer buldu.

8. Pekin Çin

Çin'in başkenti listede 8. sırada

7. Hong Kong

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Güney Çin Denizi kıyısındaki İnci Nehri Deltası'nda bulunan metropolitan alan listede 7. sırada.

6. Los Angeles ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri listede 6. sırada.

5. Singapur Singapur

Güneydoğu Asya'nın ada ülkesi ve şehir devleti listenin 5. sırasında.

4. Londra İngiltere

İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık şehri 4. sırada.

3. San Francisco Bay Area ABD

San Francisco ve Silikon Vadisi’ni içeren California Körfez Bölgesi ilk üçü tamamladı. Körfez Bölgesi 285.000 yüksek varlıklı kişiye ev sahipliği yapıyor - 629 centi-milyoner ve 63 milyarder var. California bölgesi, 2012′den 2022′ye kadar yüksek gelirli bireylerden oluşan nüfusunda yüzde 68′lik bir büyüme gördü. Wealth-X ve REALM tarafından Mart ayında yapılan bir araştırmaya göre, San Jose metropolünde yaşayan her 372 kişi için değeri 30 milyon doları aşan bir ev sahibi ve San Francisco’nun hemen kuzeyindeki her 505 kişi için bir ultra zengin ev sahibi var.

2. Tokyo Japonya

Listedeki en zengin ikinci şehir ise Japonya’nın başkenti Tokyo. Japon şehri, 290.300 yüksek net değere sahip kişiden oluşan bir nüfusa sahiptir. Tokyo 250 centi-milyonere ve 14 milyardere ev sahipliği yapıyor. Şehir, 2012′den 2022′ye kadar yüksek net gelirli bireysel nüfus artışında yüzde 5′lik bir düşüş gördü. Buna rağmen Tokyo, Japonya’daki milyonerlerin yüzde 21′ini oluşturuyor.

1. New York ABD

New York City (NYC) listede birinci. Rapor, 2012′den 2022′ye kadar, şehrin yüksek gelirli bireylerden oluşan nüfusunda yüzde 40′lık bir artış olduğunu tespit etti. Henley & Partner’ın raporuna göre NYC, değeri 1 milyon doları aşan 340.000 kişiye, 724 centi-milyonere ve 58 milyardere ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL

İstanbul ise Varşova, Barcelona, Milan, Kahire gibi dünya şehirlerinin önünde gelerek listeye 51. sıradan girdi.

İstanbul’da en az 1 milyon dolar serveti olan sayısı, 16.300 olarak belirlenirken en az 100 milyon dolar serveti olan sayısı ise 62 oldu. En az 1 milyar dolar serveti olanların sayısı da 10.