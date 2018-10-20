İşte dünyanın en önemli reçetesi

● Rahatlayın, gevşeyin ve hayal gücünüzü kulanın; olumlu, özlemini çektiğiniz ortamlarda gezinin.

● Kinden öfkeden uzak durun. Bunaldıysanız sizi kimselerin duyamayacağı bir yere gidip içinizden geldiği gibi bağırın..

● Kur’an okuyun, Kur’an dinleyin, dua edin..

● Bağışlayıcı olun; size yapılan kötülükleri de yapanları da unutun

● Aile içinde huzurunuz olmalı.

● İş hayatınızda da huzur..

● Mutlaka sevdiğiniz bir işi yapmalısınız. İşinizi ekmek parası uğruna mecburiyetten yapıyorsanız, onun dışında severek yaptığınız bir meşgale edinin.

● Egzersiz yapın

● Kınamayı, hatta “olumlu” dahi olsa tenkidi, eleştiriyi bırakın. Görüşünüzü, size değer verenlerin sorması halinde vede “lisan-ı münasiple” açıklayın. Hemen ardından “böyle düşünüyorum ama, yanılmış da olabilirim..” demeyi ihmal etmeyin.

● Akraba ve dost çevrenizle ilişkinizi muhabbeti artırın.

● Huzur verici müzik dinleyin; sert haşin, içlendirici, hüzün verici türlerinden kaçının.

● Aynı şeyi tv programları ve sinema filmler için de uygulayın. Gerilim, tartışma, korku, şiddet görüntülerinden uzak, ufkunuzu açan, bilgi dağarcığınızı zenginleştiren belgesel programlarına yönelin.

● Parti ve futbol taraftarlığınızı “sonuçları öğrenmekle yetinme” noktasına çekin.

●Az yiyin; sofradan doymadan kalkmaya özen gösterin ve öğünlerinizi düzenli alın.

● Şakadan kaçının.

● Malayani konuşmalardan da..

● Mutlaka sevdiğiniz bir işi yapmalısınız. İşinizi ekmek parası uğruna mecburiyetten yapıyorsanız, onun dışında severek yaptığınız bir meşgale edinin.

● Vicdanınızı dinleyin. Onu birtakım “gerekçelerle” susturmayın. Nefsinize yenik düşürmeyin. Çevrenizin, kültür ve bilgi gelişiminizin vicdanınızı karartmasına değil; davranışlarınızı daha da denetler olmasına özen gösterin.

● Alkolden sigaradan uzak durun.

● Haset etmeyin

● Mümkünse büyük şehirlerde şehir merkezlerinin, gürültülü ve kirli havasında oturmayın. Evinizi betondan kurtarın, şehir dışında ahşap yapılar edinmeye çalışın.

● Ve nihayet gerçek anlamda hoşgörülü davranarak; “yaradılanı sevin Yaratan’dan ötürü”.. (Listemizin ucu açık.. Kimbilir sizler; sağlıklı, uyumlu, kişinin kendisiyle ve çevresiyle barışık yaşayabilmesi için neler ekleyecesiniz.. Lütfen bunu deneyin. Alın kağıdı kalemi, yazın bir kenara.. Huzurunuzun arttığını hissedeceksiniz.)