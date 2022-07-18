İşte dünyanın en büyük limanları

Yeni Akit Ankara

Xinhua-Baltic raporunun, üç esas boyutu ve 16 ikincil göstergeyi dikkate alarak dünyanın 43 kentinin belirli bir süre içindeki küresel performansını değerlendiriyor ve ISC20 denilen yılın ilk 20 kenti listesini oluşturuyor.

İşte dünyanın en büyük 20 limanı

2022 yılının komple ISC20 listesini yani ilk 20 ticaret ve sevkiyat merkezini sıralayacak olursak şu içerik beliriyor: Singapur, Londra, Shanghai, Hamburg, New York/New Jersey, Atina/Pire, Ningbo Zhoushan, Tokyo, Houston, Guangzhou, Anvers/Bruges, Qingdao, Busan, Shenzhen, Kopenhag, Los Angeles ve Melbourne. Listede ilk 20 kentin altısının Avrupa, üçünün Amerika ve bir tanesinin de Okyanusya kıtasında yer aldığı dikkat çekiyor.

Söz konusu rapor, geçen yılki sıralamayla karşılaştırıldığında pek çarpıcı bir değişiklik göstermiyor; çünkü bu arada sıralamaya giren kentler, kaynaklara ve tahsis kapasitesine ilişkin olarak istikrarlı bir gelişmeye tanık oldu. Ancak uzmanların, ilgili limanların dijitalleşme ve karbondan arınma süreçlerine yönelik gözlemleri bu yıl ve bundan sonra küresel deniz nakliyatının fırsatları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutuldu ve tutulacak.

Raporun Shanghai’de açıklanma töreni bağlamında çevrimiçi ve uluslararası katılımlı bir seminer de düzenlendi. Çin grubu COSCO Shipping üyesi Pire Limanı (Piraeus Port Authority S.A - PPA) yetkilisi Li Jin ve Pire Belediyesi Kalkınma Örgütü Genel Müdürü Ilias Salpeas, bu seminer vesilesiyle deniz nakliyatının küresel gelişme perspektifleri konusunda görüşlerini paylaştılar. Çin Ekonomik Enformasyon Dairesi ile Baltık Borsası’nın 2014 yılında birlikte başlattıkları ‘Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index’ tüm dünyada büyük sevkiyat merkezlerinin kıyaslamalı değerlendirilmesi hususunda önemli bir endeks konumuna gelmiş bulunuyor.