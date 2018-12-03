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İşte Cüneyt Çakır'ın derbi raporu

Beşiktaş-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, iki takıma toplam 8 sarı kart çıkardı ve üç kez VAR'a gitti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 06:21
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi raporu

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park’ta karşılaştı. Mücadeleyi FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, karşılaşmada toplam 8 sarı kart çıkardı. Sarı-kırmızılılarda Fernando, Selçuk İnan, Mariano ve Eren Derdiyok, siyah-beyazlılarda ise Loris Karius, Adem Ljajic, Adriano ve Gary Medel sarı kart gördü.

Üç kez VAR’a gitti


15. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı çift vuruş sonrasında barajdan dönen top için VAR’a giden Cüneyt Çakır, pozisyon için penaltı kararı verdi. FIFA Kokartlı hakem, 44. dakikada da ceza sahası içinde Domagoj Vida'ya yönelik elle oynama itirazları için VAR'a danıştı ve daha sonra oyuna devam etti. 42 yaşındaki hakem, 66. dakikada Necip’in ceza sahası içinde Onyekuru’ya müdahalesine önce penaltı dedi sonra VAR’a gitti ve Onyekuru’nun topa elle oynadığına karar verdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:21
  1. Cüneyt Çakır
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. futbol
  5. derbi
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