İşte böyle olacaksınız! Milletin değerlerine küfredenlere kaynak aktarmayacaksınız
Antalya Film Festivali'nde gösterilmek istenen Kanun Hükmü belgeseli, siyasi iktidara sabahtan akşama kadar küfredenlerin boğazlarına kadar siyasi iktidardan nemalandıklarını ortaya çıkardı.
Kanun Hükmü filminde yapılan FETÖ propagandası acı bir gerçeği de ortaya çıkardı.
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği 60. Altın Portakal Film Festivali’nin siyasi iktidardan nemalanarak düzenlendiği öğrenildi.
Önce, filmdeki FETÖ propagandasına tepki gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı festivale olan desteğini çektiğini duyurdu.
Salonu bile bakanlıktan tesis etmişler!
Ardından da Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamayla, festival için kullanıma sunduğu Antalya Spor Salonu'nun tahsisinin iptal edildiğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğini çekmesinden sonra festivalin iptal edildiği açıklandı.
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