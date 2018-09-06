İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgizistan ziyaretinde heyette Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yer alması CHP'yi çıldırttı. Bilal Erdoğan'ın resmi heyette bulunmasına değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Kırgızistan'la resmi görüşmede hiçbir resmi sıfatı olmayan Bilal Erdoğan'ın masada ne işi var. Suçtur bu. Burada devlet sırları konuşuluyor." diyerek tepki göstermişti.

Peki işin aslı neydi? Bilal Erdoğan'ın sahiden de o masada ne işi vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etnospor'dan yapılan açıkmalalar tartışmalara noktayı koydu.

KIRGIZİSTAN'IN 3. GÖÇEBE OYUNLARI AÇILIŞI

İkili görüşme sonrası Erdoğan, açıklamasında şunları söylemişti: "İş forumunda yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. 3. Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldık. Kırgızistan'ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz."

OYUNLARI 2020'DE TÜRKİYE'DE ETNOSPOR ORGANİZE EDECEK

Hemen ardından Etnospor, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanlığı görevinde bulunan Bilal Erdoğan'a bağlı Etnospor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdogan, Kırgızistan Meclis Bşk. Sn. Dastanbek Cumabekov ve Etnospor Başkanımız Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantı sonucunda 2020 Yılında Dünya Göçebe Oyunları’nın Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir."