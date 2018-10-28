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İşte beyninizin ihtiyacı olanlar

Araştırmalar yaşlılıkta da sağlıklı bir beyine sahip olabilmek için beslenme düzenimize bazı gıdaları eklememiz gerektiğini gösteriyor.

28 Ekim 2018 Pazar 19:45
İşte beyninizin ihtiyacı olanlar


Fiziksel egzersiz ve bulmaca gibi günlük beyin egzersizlerinin yanı sıra belli gıdaları tüketerek beyin hücrelerini daha sağlıklı tutmak ve Alzheimer ve unutkanlık gibi beyin hasarlarını engellemek mümkün. Hafızamız, dikkat süremiz ve öğrenme yeteneğimiz de yemek için seçtiğimiz sağlıklı gıdalara bağlıdır.

Yabanmersini beyinde yaşlanmaya bağlı Alzheimer ve unutkanlığın etkilerini azaltır, kısa süreli hafıza kayıplarını önlemede ve tedavisinde etkili olabiliyor.
Avokado da beyin için yabanmersini kadar etkili bir gıdadır. Yüksek kalorili olduğundan günde yarım veya çeyrek avokado tüketmenin yeter..

Somon, Uskumru, Sardunya, Hamsi gibi balıklardan biri haftada 2- 3 kere sofranızda olmalı.

Keten tohumu yağı, ada çayı yağı, kivi ve semizotunu da kaydedin. Zeytinyağı, balık yağları, keten tohumu tekli doymamış Omega-3 ve omega-9 yağları taşır.

TAHILLAR VE SEBZELER

Kana yavaş yavaş karışarak şeker yayan tam tahıllı gıdalardan almak sizi ve zihninizi gün boyunca zinde tutar.

Yeşil sebzeler aynı zamanda C vitamini gibi antioksidanlar ve beyni koruyan karoteoidler içerirler.

Bir tutam ıspanak folat ve B vitamini açısından zengin bir gıdadır. Folat beyinde kan dolaşımına ve düşünme ile öğrenme için gerekli sinir ileticilerine yardımcıdır. Domateste özellikle de pişmiş domateste bulunan güçlü bir antioksidan olan likopenin ve folatın unutkanlığa ve bir bakıma Alzheimer’a karşı etkileri olduğu görülmüştür.

Anlama ve beyin gücünü arttıran K vitamini Brokolide bolca bulunur. B6, B12 vitaminleri ve folik asit de felç, bilinç yitimi ve Alzheimer tedavisinde etkilidir.

Her gün farklı renklerden sebzelerden bir arada tüketmeye özen göstermeliyiz.

Mercimek öğrenme, ruh hali ve davranış gelişimini sağlayan dopamin ve beyne oksijen taşıyan alyuvarların oluşumunu sağlayan demir minerali ile yüklüdür.

ÇİNKONUN ÖNEMİ

Kuruyemişler E vitamini açısından zengindir, yaşa bağlı hafıza zayıflamasını önler. Günde yaklaşık 30 gram ceviz, fındık, badem, ayçekirdeği, susam veya keten tohumu yada fındık ezmesi, tahin tüketmek yeterlidir. Çiğ veya kavrulmuş olması çok farketmez, ama diyette iseniz tuz tüketimi açısından tuzsuz olanlarını tercih edin. Bir avuç kabak çekirdeğinde bulunan çinko miktarı, günlük ihtiyacınızın tamamını karşılar. Çinko ise hafıza ve düşünme yeteneklerimizi geliştirmek için gereklidir.

Diğer E vitamini kaynakları yeşil yapraklı sebzeler, zeytin, kuşkonmaz, yumurta, kahverengi pirinç ve diğer tam tahıllı gıdalardır. Kahverengi pirinç beyin sağlığı için gerekli B vitaminleri açısından çok zengindir.

En az %70 kakaolu bir parça bitter (siyah) çikolata hem diyetinizi tatlandırabilir, hem de beyin sağlığı ile ilişkilendirilen flavonoid adlı antioksidanı sağlar. Flavonoid açısından zengin diğer gıdalar ise elma, kırmızı ve mor üzüm, soğandır.

Uyku, kahvaltı, yürüyüş

Kahvenin fazlası tüketimi hafıza bulanıklığına sebep olabilirken, uygun miktarı dikkat sürenizi arttırır, daha çabuk tepki vermemizi sağlar. Günlük üç fincanı geçmemeli..

Araştırmalar yeterli su tüketenlerin beyin gücü testlerinde gözle görülür bir başarı sağladıklarını göstermiştir. Güneşi ihmal etmeyin.

Kahvaltıyı atlamayın.

İyi bir uyku, fizikî ve zihnî egzersizler, açık havada sakin, huzurlu yürüyüşler beyninizin diğer ihtiyaçları..

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:45
  1. beyin
  2. beynin ihtiyacı olanlar
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