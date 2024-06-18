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Gündem İşte bayramın 3 günlük bilançosu
Gündem

İşte bayramın 3 günlük bilançosu

Yeniakit Publisher
2024-06-18 09:22:00 - 2024-06-18 09:24:51

Bakan Yerlikaya bayramın üç günlük bilançosunu açıkladı. Buna göre bayram tatilinin ilk üç gününde 824 trafik kazası meydana gelirken kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayramın ilk üç gününe dair bilançoyu paylaştı.

İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin 3. günü 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede, 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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