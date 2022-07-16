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Siyaset İşte Akşener'in silmeyi unuttuğu paylaşım!
Siyaset

İşte Akşener'in silmeyi unuttuğu paylaşım!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Meral Akşener'in 2015 yılındaki paylaşımını paylaşarak, "Meral Akşener'in silmeyi unuttuğu paylaşım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:01:00 -
İşte Akşener'in silmeyi unuttuğu paylaşım!

 Yeniakit  Ankara 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Meral Akşener'in 2015 yılındaki paylaşımını paylaşarak, "Meral Akşener'in silmeyi unuttuğu paylaşım" ifadelerini kullandı.

"Akşener'in silmeyi unuttuğu paylaşım"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2015 yılında paylaştığı "Önce dersaneler, Sonra dışarıdaki okullar ve Bank Asya olayı.Sora Stv, Bugün tv, Zaman ve Bugün gazeteleri gelecek. Manası seçime tekses gitmek" şeklindeki tweetini alıntılayarak, "FETÖ'nün tüm kurumlarını saymış ve epey üzülmüş" dedi.

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