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İşte Adnan Oktar'ın kadınlara "kedicik" deme sebebi! Detaylar ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın televizyon programlarında ve sosyal medya hesaplarında örgütün içindeki kadınlara 'Kedicik' deme sebebinin, örgütün faaliyetlerini gizlemek amacıyla olduğunu ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018 Salı 12:01
İşte Adnan Oktar'ın kadınlara "kedicik" deme sebebi! Detaylar ortaya çıktı

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi; Adnan Oktar suç örgütüne ait başta harunyahya.org, harunyahya.com, a9.com.tr olmak üzere 122 internet sitesinin 5651 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince erişime engellenmesine karar verdi. Mahkeme; söz konusu kararın uygulanması için Bilgi Teknoloji Kurumu'na gönderilmesine, kararın en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilmesine hükmetti.

"KEDİCİK" SÖYLEMİ, ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNİ GİZLEMEK AMACIYLA KULLANILIYOR

Mahkeme kararında; "A-9 isimli örgüte ait kanalda İslamiyet'le hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, bu bağlamda kamuoyunda da bilinen "Adnan Hoca'nın kedicikleri" söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur" denildi.

İNTERNET SİTELERİ KAPATILSIN TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Adnan Oktar ve grubuna ait internet sitelerinin örgütün basın yayın organına bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesine uyarınca erişime engellenmesini talep etti. İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi; Adnan Oktar ve grubuna ait soruşturma dosyasını inceledi ve başsavcılığın talebini haklı buldu.

Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Şüpheli Adnan Oktar'ın öncülüğünde örgüt içerisinde gerçekleştirilen sözde dini cemaatten beklenmeyecek nitelikteki cinsel içerikli bu sapkın davranışların örgüt mensupları arasında masum ve normal karşılanması için sözde "Mehdilik" görevine inandırılan Adnan Oktar'ın sahip olduğu gizli ilim sayesinde her yaptığının kolay kolay herkes tarafından anlaşılamayan kutsal bir anlamı olduğu; Sözde "Mehdilik" görevini rahat ve gizlilik içerinde yürütebilmesi amacıyla kendilerine engel olabilecek kesimlere karşı sanki sapkınlık içerisinde oldukları görüntüsünün verilmeye çalışıldığı yönünde yalanların kullanıldığı, A-9 isimli örgüte ait kanalda İslamiyet'le hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, bu bağlamda kamuoyunda da bilinen "Adnan Hoca'nın kedicikleri" söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:01
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. kedicik
  4. neden kedicik deniyor

YORUM YAZ

  • BATTAL BATTAL 43 dk önce
    ISTANBUL .... PORN.CU SOKAK VE KOKUSMUS AIDS Likedicikler YÜZ KIZARTICI IGRENÇLER LES BILE BU SOKAK KARILARIN YANINDA HIÇ KALIR
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Bu adam ahlaksızliklarını 20 yıl boyunca yaparken kimler sebep olduda yayinları dahil her faaliyetinin devamına göz yumuldu ? Kimse bunları ne acıklıyo ne de sormakta. Bu nedir !
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    kedilerimizin adını vermesin şerefsiz. bizim kedilerimiz bunlardan daha asildir. en azından yemek yediği eli vede kapıyı bilir kedilerimiz.
  • TNNNTNNN42 dk önce
    MEDYA nın Boş Haberi.NEDEN KEDİCİK DİYOR ARAŞTIRDIN MI ????? hayır. Media araştırmacı değil. Hazırcı. Neden Kedicik ?? :Kadınları Kaplan Olarak addediyor. Sakinleştirici verilmiş Kaplan, Kedi olur .
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