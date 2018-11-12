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İşte 3. Lig’de 12. haftada alınan toplu sonuçlar!

TFF 3.Lig 12.hafta karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 02:44
İşte 3. Lig’de 12. haftada alınan toplu sonuçlar!

3.Ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

– 1. Grup

Batman Petrolspor-Körfezspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Tire 1922: 3-1
Erbaaspor-Kozan Belediyespor: 0-0
Silivrispor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
Gebzespor-Nevşehir Belediyespor: 0-1

– 2. Grup

Osmaniyespor-Esenler Erokspor: 1-1
Ofspor-Alibeyköyspor: 2-0
Yeni Orduspor-Elaziz Belediyespor: 1-1
Pazarspor-Kemerspor 2003: 1-0
Bergama Belediyespor-Karşıyaka: 1-1
Kızılcabölükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Altındağ Belediyespor-Düzcespor: 2-0
Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1

– 3. Grup

Diyarbekirspor-Çorum Belediyespor: 1-0
Anagold 24 Erzincanspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Payasspor-1461 Trabzon: 0-0
Serik Belediyespor-Ankara Adliyespor: 1-1
Turgutluspor-Cizrespor: 2-0

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 02:44
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Batman
  4. Van
  5. Trabzon
  6. Ordu
  7. Nevşehir
  8. Kırşehir
  9. Erzincan
  10. Çorum
  11. Ankara
  12. Adıyaman
  13. TFF 3.Lig
  14. TFF 3.Lig 1.Grup
  15. TFF 3.Lig 2.Grup
  16. tff 3.lig 3.grup
  17. TFF 3.Lig toplu sonuçlar

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