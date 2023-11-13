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Ekonomi İstanbul'un "hatırasına" sahip çıkacaklar
Ekonomi

İstanbul'un "hatırasına" sahip çıkacaklar

Yeniakit Publisher
2023-11-13 16:50:25 - 2023-11-13 16:50:25
İstanbul'un "hatırasına" sahip çıkacaklar

Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya dünyasının profesyonelleri İstanbul’da buluşuyor. 150'den fazla ülke üretici ve satıcıları bu fuarda bir araya gelecek.

Dünyanın en iyi Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya profesyonelleri fuarı Souvenir Expo Türkiye, 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü kez ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl 3 salonda 300'den fazla katılımcı ve 1500'ü aşkın marka ile 150 ülkeden en geniş çeşit, kalite ve uygun fiyat aralığındaki turistik hediyelik ve hatıra eşyaya ulaşmak isteyen binlerce sektör profesyonelini ağırlayacak.

150'den fazla ülke katılımı

Rota Exhibition Türkiye Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü George Panorgias, Türkiye'nin turizm alanında büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Panorgias, "300’ü aşkın katılımcı ve 1500'den fazla marka bu yıl Souvenir Expo Türkiye'de yerlerini aldı. Bu yıl fuarımıza 150'yi aşkın ülkeden souvenir profesyoneli ziyaretçi katılımı bekliyoruz. " dedi.

Dünyanın en iyi üretici ve alıcıları İstanbul’da

Fuarın katılımcı profilini, Souvenir ve Turistik Hediyelik Eşya Üreticileri, Tekstil Üreticileri, Moda Firmaları, Bijuteri Firmaları, El Sanatları Üreticileri, Kozmetik Firmaları, Paketli Turistik Gıda Üreticileri, Promosyon Ürün Firmaları, Toptancılar, Yazılım Firmaları, Oyun ve Oyuncak Üreticileri ile Taşıma ve Lojistik Şirketleri oluşturuyor. Ziyaretçi profili ise Perakendeciler, Dağıtıcılar, İhracat Firmaları, Profesyonel Satın Alma Yetkilileri, Turistik Bölgelerdeki Marketler, Turistik Bölgelerdeki Butikler ve Giyim Mağazaları, Zincir Mağazalar, Müzeler, Havaalanları Duty Free firmaları, Souvenir Shoplar ve Otelleri kapsıyor.

15 milyar dolarlık katkı

Souvenir sektörü Türk ekonomisine tek başına 15 milyar dolar katkı sağlıyor.Turistik hediyelik ve hatıra eşya sektörü, Türkiye’nin 56 milyar dolar olması beklenen 2023 yılı turizm gelirinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen 15 milyar doları tek başına karşılıyor.

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