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İstanbul'un gözdesi satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklatıyor

İstanbul'un en değerli yapılarından biri olarak ifade edilen tarihi İpar Köşkü satışa çıkarıldı. Koruma altında bulunan tarihi köşk için istenen rakam 270 milyon TL.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:20
İstanbul'un gözdesi satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü cerrah Cemil Topuzlu tarafından 1901'de Kadıköy, Çiftehavuzlar'da yaptırılan tarihi İpar Köşkü 270 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Pera Palas, Müşir Zeki Paşa Yalısı gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury tarafından inşa edilen köşk birinci dereceden tarihi eser ve devlet tarafından koruma altında. Köşkü alacak kişi aslına uygun birebir yaptırmak durumunda kalacak.

20 oda 4 salon ve 18 banyosu var

Köşkün dışı gibi içi de heybetli. 20 oda 4 salon ve 18 banyo bulunan köşk 1350 metrekare kapalı alana sahip.

3 köşkü birden alacak

Tarihi köşkün arazisi içinde iki köşk daha bulunuyor. Toplamda 2700 metrekare kapalı alanı bulunan köşkü alan kişi üç köşke birden sahip olmuş olacak.

Yurt dışından da talipleri var

270 milyon TL'lik satış fiyatı ile dudak uçuklatan köşkle Amerika, Rusya ve Kuveyt'ten de müşteriler ilgileniyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:20
  1. İstanbul
  2. Amerika
  3. Rusya
  4. Kadıköy
  5. Pera Palas
  6. Müşir Zeki Paşa Yalısı
  7. Aleksander Vallaury

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