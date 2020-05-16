  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Aktüel

İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:02:52 -
İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı.


İstanbul’da normal şartlarda her gün yüzlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Sultanahmet, Eminönü, ve Taksim meydanlarının sessizliği havadan drone ile görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile meydanlarda kimsenin olduğu görüldü. Eminönü alt geçidinde çekilen görüntülerde ise sessizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, İstiklal Caddesi’ndeki cıvıl cıvıl görüntünün yerini sakinliğe bıraktığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı