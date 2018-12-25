İstanbul'un göbeğinde ışıksız sokak!

İstanbul Beyoğlu Piyale Paşa Mahalllesi'nde bulunan Yılmaz sokakta yaklaşık 1 aydır sokak lambaları yanmıyor. Vatandaşların defalarca ALO 186 BEDAŞ'a, 153 Beyaz Masa'ya ve Enerji Bakanlığına şikayet etmelerine rağmen henüz sokak aydınlatmalarına müdahale edilmedi.



Vatandaş isyan etti: Çocuklar korkudan okula gidemiyor

Sokak lambalarının yanmaması sebebiyle sabah erken saatlerde okula giden çocuklar büyük korku yaşıyor. Okula gitmek istemeyen çocuklarına caddeye kadar eşlik eden veliler BEDAŞ'a tepki göstererek, '' İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz. Bir aydır sokak lambalarımız yanmıyor. Defalarca tüm kurumlara şikayet ettik fakat sonuç alamadık. İlla birinin bu karanlık sokaklarda öldürülmesi mi lazım? Evlerimizin soyulması mı lazım? hizmet bedeli adı altında faturalarımıza yüzlerce lira para yansıtan BEDAŞ, neyin hizmetinden dolayı para kesiyor bizden anlamıyoruz'' diyerek sokak lambalarıyla ilgilenmeyen BEDAŞ'a tepki gösterdi.