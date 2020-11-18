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Aktüel İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
Aktüel

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:33:47 -
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini sürdürürken, Arnavutköy açıklarında hortum oluştu.

Yağış, gün içinde özellikle Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde etkisini hissettirdi.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağış sebebiyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Bu arada, Arnavutköy-Karaburun açıklarındaki yağışın ardından oluşan hortum cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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