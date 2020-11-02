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Aktüel İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 29'a indi
Aktüel

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 29'a indi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:37:59 -
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 29'a indi

İSTANBUL (AA) – Son yağışlara karşın İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29,79 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 29,79 olarak ölçüldü. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 35,17 olarak gerçekleşmişti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 18,85, Terkos'ta yüzde 31,53, Sazlıdere'de yüzde 6,09, Alibey'de yüzde 24,15, Büyükçekmece'de yüzde 16,97, Ömerli'de yüzde 40,38 Darlık'ta yüzde 60,17 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 250 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Verilere göre İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk dokuz ayında 439 milyon 851 bin metreküp su alındı.

Barajlardaki doluluk oranı, 2 kasım tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 59,29, 2012'de yüzde 48,82, 2013'te yüzde 43,61, 2014'te yüzde 35,17, 2015'te yüzde 69,13, 2016'da yüzde 37,82, 2017'de yüzde 55,52, 2018'de yüzde 49,98, 2019'da 41,92, 2020'de ise 29,79 oldu.

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