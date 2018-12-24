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İstanbul'u soyan hırsızlık çetesi çökertildi!

İstanbul'da 18 farklı ilçede, ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan çete çökertildi. Hırsızlık çetesinin 15 üyesi hapis cezasına çarptırıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:35
İstanbul'u soyan hırsızlık çetesi çökertildi!

İstanbul'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan 16 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 1 kadın şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından çökertildi.

15 kişi tutuklandı

Operasyonda 1’i kadın 1’i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 1 kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.m

Öte yandan, çalınan araçların ve malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:35
  1. İstanbul
  2. hırsızlık çetesi

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