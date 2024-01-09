İstanbul’u 4.5 yılda çökertti

Buğra Kardan İstanbul

İstanbul’un 4.5 yılının zayi olduğu İmamoğlu zamanında trafik sorunu derinleşti. Yollar kapatıldı. Tüneller betonla ve şaftla dolduruldu. Otobüs arızalarında ve metrobüs yangınlarında rekor kırıldı. Çalışmayan asansör, yürümeyen merdiven ve bant haberlerinde patlama görüldü. AK Parti döneminde projelendirilen, temellendirilen, yüzde 80-90 ilerleme kat edilen metro inşaatları yarım bırakıldı. Paralar ulaşım yatırımlarına değil de reklam firmalarına, PR şirketlerine yönlendirildi. Milyarlar kültür-sanat aktiviteleri adı altında süslemecilere, bağlamacılara, popçulara, tiyatroculara yağdırıldı. Resimlere ve heykellere büyük bedeller ödendi. İhaleler CHP yanlılarına verildi, kadrolar DEM’in ve marjinal yapılanmalara tahsis edildi.

Gidip lobicilik yapsın

Ekrem’in kırık karnesini Akit’e değerlendiren Yazar Mustafa Albayrak şunları söyledi: “İmamoğlu’nun metro karnesi 0. İETT faciayla karşı karşıya. Ehil kadro devre dışı bırakıldı, CHP yanlılarına görev ve ihale tevdi edildi. Bu durum İmamoğlu’nun umurunda değil. Onun için varsa yoksa siyasi kariyeri. Belediye dışında her şeyi yapıyor. İstanbul’a kar yağdı, yollar felç oldu. Kalkan balığı yerken yakalandı. Pişkince ‘Müdürlerim karla mücadele ediyor’ dedi. O zaman müdürlerin İBB Başkanı olsun. Sen lobicilik yap. Ne yazık ki İstanbul, 4.5-5 yıl kaybetti. Kentsel dönüşüm için kuruş harcamamıştır. İstanbulluların paralarını saza söze, çalgı çengiye yatırmıştır. İnşallah İstanbul bu çileden 31 Mart’ta kurtulacaktır.”

İstanbul’u uçuruma çekti

Gazeteci Cengiz Alçayır da şunları ifade etti: “İBB, mali sorunlardan çıkamıyor, eser yok. Süt dağıtımı, kreş ve 9 lokanta dışında bir şey göremiyoruz. Karşımızda ulaşım faciası var. İstanbul trafiğinin 2019’a göre 2-3 kat boğulduğu hakikat. İmamoğlu, bu boğulmayı önlemek için yatırım yapmış mıdır? Hayır. İstanbulluların paraları yollara, tünellere değil de şölenlere gitmiştir. İstanbul’u uçuruma çektiği aşikâr. Açtığı tahribatı gidermek kolay değil. Giderayak makyaj yapmaya çalışıyor. Metroyla ilgili verdiği malumatlar yanlış. Yapımda ilerleme kat edilmedi. Ezcümle İmamoğlu, İstanbul’u enkaza çevirdi. Paraları yatırıma değil reklam ve PR firmalarına aktarmış.”