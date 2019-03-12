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İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi

İstanbulspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke görevinden istifa etti.

12 Mart 2019 Salı 15:13
İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi

İstanbulspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke görevinden istifa etti.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, bugün yönetime görevinden ayrılmak istediğini iletti. Yönetim de gerçekleştirilen toplantının ardından, Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrılmasına karar verdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Teknik Direktörümüz Fatih Tekke bugün Kulüp Başkanımız Ecmel Sarıalioğlu ile bir araya gelerek artık kulübe zarar verdiğini düşündüğünü ve bir kan değişikliğinin hem kendileri hem kulüp için daha faydalı olacağını belirterek izin istemiş ve görevi bırakmak istediğini belirtmiştir!



Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin bu isteği değerlendirilmiş ve yapılan toplantı sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.



Yönetim Kurulu olarak Fatih Tekke’nin her zaman destekçisi olmuş ve daha önce iki kez istifa talebini reddettiğimizin kendisinin dışında spor kamuoyu tarafından da bilinmesini isteriz.



Bu kararın hem kulübümüz hem Fatih Tekke ve ekibi için hayırlı olacağına inanıyor, kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz.”


41 yaşındaki teknik adam yönetimindeki İstanbulspor, ligde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:13
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