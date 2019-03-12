İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi





İSTANBUL (AA) - İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılıklı anlaşarak teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Başkan Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Tekke ile kulüpte bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fatih Tekke kulübün, 'Bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu, görevi bırakmasının hem kendi için hem kulüp için doğru bir karar olduğunu ve izin istediğini' söyledi. Yapmış olduğumuz toplantıda kendisinin görüşlerine saygı duyarak, dostane ilişkiler çerçevesinde yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'nin daha önce iki kere istifa ettiğini ve kendisi tarafından bu isteklerin geri çevrildiğini vurgulayan Sarıalioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kulüpte görev yapan ve futbol camiasında bizi tanıyan insanlar ona duyduğumuz güven ve saygıyı bilir. Biz bu kulüpte bir başarı yakalanacağına inandığımız için Fatih Tekke'nin istifalarını kabul etmedik. Ancak kendisi 3. kez böyle bir karar alıyor ve bu kararının arkasında duruyor ise bazı şeyleri zorlaştırmanın bizlere ve Fatih hoca ile ekibine yarar sağlayacağını düşünmediğimiz için yolları ayırmanın doğru olduğunu düşündük."





- "İnşallah çok daha iyi yerlerde çok daha başarılı işlere imza atarlar"





Fatih Tekke'nin bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olduğunu aktaran Sarıalioğlu, "Fatih hocanın, antrenör olarak da Türk futboluna çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Burası onun evi, bizler de onun aile dostlarıyız. Kendisi de bu düşüncelerimizin samimiyetini bilir. Futbol camiasında böyle düzgün, ahlaklı karakterler ile çalışmak ayrıcalık. Kendisi ve ekibini tanıdığımız, birlikte bu kulübe emek verdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. İnşallah çok daha iyi yerlerde çok daha başarılı işlere imza atarlar biz de bundan gurur duyarız. Kendilerine başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 25 müsabakada 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.



