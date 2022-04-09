İstanbullular ulaşım zammından şikayetçi

İstanbullular güne, ulaşımda uygulanan zamlı tarifler ile başladı.

Alınan yüzde 40 zam kararı ile bugün itibariyle tam bilet 5.48 liradan 7.67 liraya yükselirken, aylık tam abonman 430 liradan 602 lira oldu.

Yapılan zam, en çok da öğrencilerin tepkisini çekti.

Öğrenci abonmanı 100 lirayı geçti

Öğrenci indirimli bilet ücreti 2,67 liradan 3,74 liraya yükseldi. Ayrıca öğrenci abonman ücreti 100 lirayı geçti. 78 lira olan öğrenci abonmanı, 109 liraya yükseldi.

İşlerine ve okullarına gitmek zorunda olan İstanbullu, ulaşımda yaşanan bu artıştan şikayet etti.

“Mezun olsak daha kötü olacak”

Üniversite öğrencisi Fatih Yıldız, "Ulaşım zamları beni çok etkiliyor. Bilet fiyatları 2.67 liraydı. Ama şu an 3 lirayı geçti. Öğrenci tarifesi abonman 78 liraydı. O da 110 lira oldu. Zamlardan herkes şikayetçi. Mezun olsak daha kötü olacak." dedi.

“Zorunlu olarak öğrenci oldum”



Osman Kuru isimli bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben öğrenci olmak zorunda kaldım. Zorunlu olarak öğrenci oldum. Hem okuyup hem çalışmak çok zor. Ev geçindiriyorum. Baktım ki başa çıkamıyorum. “Başa gelen çekilir” Ben işe girdiğimde bilet fiyatı 2.5 liraydı. En son olarak 7.67 lira oldu. Öğrenci oldum. Bir yıldır da öğrenci akbili kullanıyorum. Memnun değiliz ama başa gelen çekilir."