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Aktüel İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu
Aktüel

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:34:39 -
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu'nda sabah saatlerinde görevliler haricinde trafiğe çıkan çok az sayıda araç olduğu gözlendi.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de trafiğe çıkan araçları durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ederken, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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