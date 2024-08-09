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Aktüel İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın serinlik geliyor
Aktüel

İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın serinlik geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-09 17:15:00 -
İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın serinlik geliyor

Meteorolojinin açıkladığı bilgilere göre, İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarında yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün yaptığı değerlendirmeye göre, Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri, İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu bölgeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri, Bolu'nun doğu kısmı, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi, Çankırı'nın batı ilçeleri ise kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlara maruz kalacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇOK SERT VURACAK

Genel olarak kuzeyli rüzgarlar etkili olacak. Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. İstanbul'da poyraz rüzgarı bu hafta çok sert esecek, bu rüzgar serinlik sağlayacak ancak bağıl nemde artış yaşanacak.

YAĞMUR BEKLENİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Marmara Bölgesi'nde hava ara ara bulutlanacak. Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde kısa süreli yağmurlar bekleniyor. Edirne'de sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak, diğer şehirlerde ise 32-33 derece civarında olacak.

İç Anadolu Bölgesi az bulutlu geçecek. Eskişehir ve Sivas 32 derece, Kayseri ve Konya ise 35 derece olacak. Gece saatlerinde Sivas'ın sıcaklığı 13 dereceye düşecek. Cumartesi günü Çankırı'da yağmur bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar değişmeyecek ancak hafta sonu rüzgar, özellikle Manisa-Aydın arasında kuvvetli, kuru ve serinletici olacak. Denizli ve Afyonkarahisar çevresinde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde nem oranı yüksek ve hava bunaltıcı olacak. Bağıl nemin %70 seviyelerinde olduğu bu bölgede, Adana'da hissedilen sıcaklık 44, Mersin'de 42, Hatay'da ise 36 derece olacak. Isparta'da sağanak geçişleri öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde cuma günü hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü Bolu ve Kastamonu arasında sağanak geçişleri bekleniyor. Bolu 30, Zonguldak ve Trabzon ise 29 derece civarında kalacak.

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