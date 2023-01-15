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Gündem İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Gündem

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yarın Kartal Meydanı'nda yapacağı miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 14:38:00 -
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Kartal Meydanı'nda yarın saat 13.00'te Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gerçekleştireceği 'Birlikte Değiştireceğiz' mitingi nedeniyle bazı yollar saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:

-Neyzen Tevfik Caddesi,

-Hükümet Baba Caddesi,

-Savonara Caddesi Sahil Yolu Bağlantısı

Alternatif Güzergâhlar

-D-100 Karayolu,

-Turgut Özal Bulvarı,

-İstasyon Caddesi

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