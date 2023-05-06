  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6 Mayıs 1797: Kazasker Tatarcık Abdullah Efendi'nin vefatı

6 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sosyal medyada değil sandıkta kazanılır!

Türkiye kararı! TFF'den açıklama: Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında karar açıklandı

AK Parti sandık görevlilerine eğitim veriyor! 'Sandıklara sahip çıkın'

Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta üst üste indirim geliyor! 6 Mayıs güncel LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları!

Bakan Kurum: Büyük dönüşüm ve konut izni için o bölgeyi gösterdi! Oturum için binlerce konut inşa ediyoruz!

TBMM'de şov yapıyordu rezil oldu! 1 saniyelik video paylaşan Demirtaş yakında sadece harf paylaşacak...

Teröristbaşından itiraf: AK Parti yenilirse PKK'yı etkisizleştirenler de yenilecek

A101 "4 Mayıs 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu" yayınlandı! Müthiş fırsatlar
Aktüel İstanbullular dikkat! Pazar günü trafiğe kapatılacak
Aktüel

İstanbullular dikkat! Pazar günü trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
2023-05-06 10:33:00 -
İstanbullular dikkat! Pazar günü trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü Cumhur İttifakı Mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek.

Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibarıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

Programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergahlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23