İstanbullular dikkat! Hayat durma noktasına geldi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönem yarı yılı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte hayat durma noktasına gelirken trafik yoğunluğu yüzde 56'yı buldu.

Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte yüzde 56'yı bulan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.



2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Yüzde 56'yı buldu İstanbul'un ana artellerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Trafikte yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

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