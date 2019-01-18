0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

Süper Lig'de Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

18 Ocak 2019 Cuma 23:56
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - MKE Ankaragücü müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

Şişli'de de bazı yollar kapanacak

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın 11.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:56
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. trafik
  4. Galatasaray
  5. İSPARK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencisi MEB'i hackledi notlarını değiştirdi!
    1. Lise öğrencisi MEB'i hackledi..
    2. Bakan Kasapoğlu Almanya'daki Türk..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanist Fazıl..
    4. TEM'de uyuşturucu operasyonu!
    5. "Türkiye Balkan ülkeleriyle eşit..
    6. Malatya'da yolcu midibüsü alev alev..
    7. Maçın ardından
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ocak 2019
    9. Bartın'daki tefecilik operasyonu! 4..
    10. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçim..
    11. "Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz"
    12. Maçın ardından
    13. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    14. KKTC'de bayrak skandalı! "Akıncı..
    15. Hırsızlık şüphelisi polisi yormadı!..
    16. Bartın'daki tefecilik operasyonu
    17. Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi..
    18. Gebze - Halkalı tren hattındaki..
    19. Basketbolda maçın ardından
    20. AB'den 'ABD ile ticaret anlaşması..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...