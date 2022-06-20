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Aktüel İstanbullular dikkat! AKOM uyardı
Aktüel

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 20:26:00 -
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu gece yarısı itibarıyla ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, İstanbulluları ani ve etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.

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