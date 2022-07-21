İstanbullu gençlerden İmamoğlu'na pankartlı tepki!
İstanbullu gençlerin yönettiği sosyal medya platformunda, şehir genelinde karayollarının kenarındaki dikey bahçeleri kaldıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pankartlı tepki gösterildi.
Yeniakit.com.tr
İstanbullu gençler, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yeşil alanları yok ettiği için tepki gösterdi.
Çırağan ve Emirgan Korusu'ndaki ağaçların kesimi başta olmak üzere, yol kenarlarında düzenlediği, "dikey bahçe yerine grafiti" çalışması ile eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de İstanbullu gençlerin yönettiği sosyal medya platformundan geldi.
'İmamoğlu mahvetti'
İmamoğlu yönetimindeki İBB, şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırarak, adına "dikey bahçe yerine grafiti" dediği bir çalışma başlattı.
İstanbullu Gençler adlı sosyal medya hesabından, CHP'li İmamoğlu'na tepki gösterildi.
Hesaptan, İmamoğlu'nun yeşil alanları yok ettiği yere asılan üzerinde, "Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti." yazılı ifadelerin yer aldığı pankart paylaşıldı.