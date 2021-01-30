İstanbulkartlarda iki kişi aynı kartı kullanabilir mi?
Aynı İstanbulkart farklı kişilerce kullanılabilir mi? İstanbul’da toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart’lar HES kodu zorunluluğu ile kişiselleştirildi. Peki, aynı İstanbulkart iki kaşı tarafından kullanılabilir mi? HES kodu eşleştirilmeyen İstanbulkart kullanılır mı?
İstanbul’da toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlar koronavirüs salgını sebebiyle kişiselleştirildi. Milyonlarca İstanbulkart HES koduyla eşleştirilerek kişisel hale geldi. Peki, aynı İstanbulkart farklı kişilerce kullanılabilir mi?
İstanbulkartlarda iki kişi aynı kartı kullanabilir mi?
Anonim kartlar HES kodu zorunluluğu getirilene kadar ortak kullanılabiliyordu. Anonim kartların kişisel olması gibi bir durum söz konusu değildi. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu sebeple anonim kartlar kişiselleştirildi. İstanbulkart yalnızca HES kodu, isim, soy isim, TC kimlik numarası eşleştirilen kişilerce kullanılabilir.