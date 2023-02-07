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Gündem

İstanbul'dan gittikleri Hatay'da enkaz altında kaldılar! 40 saat sonra gelen mucize kurtuluş

Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay'da, enkaz altında kalan anneanne, anne ve 2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk, 40 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 21:34:00 - 2023-02-07 22:00:27

Hatay’da depremde yerle bir olan 600 Konut sitesinde bir anne ve 3 çocuğu, İstanbul’dan misafir olarak geldikleri evde enkaz altında kaldı. Anneanne, anne ve 2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk, 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen 10 ilden Hatay’da 2 binden fazla konut hasar görürken, binaların birçoğu yerle bir oldu. 600 Konut sitesinde de tüm yapılar yıkılırken, ailelerin enkaz altındaki umutlu bekleyişi devam ediyor.

40 saat sonra kurtarıldılar

İstanbul’dan akrabalarına misafirliğe gelen anne Zeynep ve çocukları Celal (6), Elif (4), Ecrin (2) Yılmaz ve anneanneleri enkaz altında kaldı. 40 saatin ardından beş aile üyesi de AFAD ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Duygularını anlatan baba Ahmet Yılmaz, “Allah bin kere razı olsun, eşim ve çocuklarımdı. Rabbim bu duyguyu herkese yaşatsın. İstanbul’dan geldim. Biz kazmaya başladık, sonra termal kamera geldi. Bizi gören ekipler 'Biz kurtaracağız' dediler. Uzun uğraş sonucu ailemize sağ salim ulaştık” dedi.

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