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Gündem İstanbul'dan acı haber
Gündem

İstanbul'dan acı haber

İstanbul Kadıköy'de 65 yaşındaki Sami Babacan isimli evsiz vatandaş, sokakta donarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:56:00 -
İstanbul'dan acı haber

İstanbul Kadıköy'de 65 yaşındaki Sami Babacan isimli evsiz vatandaş, sokakta donarak hayatını kaybetti.

Caferağa Mahallesi'nde hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan'ı gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından Babacan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"Başka canlar gitmesin"

Kadıköy Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sokakta hava sıcaklığı sıfırın altında ve sokakta yaşayan insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya. Dün Kadıköy'de sokakta yaşayan bir canımızın soğuktan donarak öldüğünü öğrendik. Başka canlar gitmesin" ifadeleri kullandı.

"Sana bir çorba alayım' dedim, hiç konuşmadı"

Babacan'ın 30 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Mehmet Mustafa Çeçen, "30 senedir tanıyorum. Hep sokakta kaldı. Bir yeri olmadı. Bir ara bundan 12 sene evvel bir tesisat işine girdi. Elimizden geldiğince yardım ediyorduk ama kendisini kahretmişti. Her fırsatta 'Allah canımı alsın da kurtulun' diyordu. İki oğlu varmış yıllardır görememiş 'sokaklarda görsem tanıyamam' diyordu. Bizim çok değer verdiğimiz pırlanta bir insandı. Sabah ben buradan geçerken 'Sami Ağabey nasılsın, iyi misin? Sana sıcak bir çorba veya bir çay alayım' dedim. Hiç konuşmadı, o zaman dedim kaldırmayayım. Biraz evvel de buradan geçerken ambulansı görünce 'acaba' dedim" şeklinde konuştu.

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