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Gündem İstanbul’daki silahlı saldırı şüphelileri Romanya’da yakalandı! Bakan Yerlikaya: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar
Gündem

İstanbul’daki silahlı saldırı şüphelileri Romanya’da yakalandı! Bakan Yerlikaya: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar

Yeniakit Publisher
2024-08-20 23:05:00 -
İstanbul’daki silahlı saldırı şüphelileri Romanya’da yakalandı! Bakan Yerlikaya: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’daki silahlı saldırı sonrası Türkiye’den çıkış yapan şüphelilerin Romanya’da yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kağıthane’de yaşanan silahlı saldırı sonrası ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar Romanya’da yakalandı. Huzur ve güvenliğimizi tehdit eden suç odaklarıyla nerede olursa olsunlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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