İstanbul'daki selde can kaybı! Valilik açıkladı...
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki vatandaşımızın sel sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul Valiliği, sel felaketine ilişkin üzen açıklamayı yaptı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi.
Valilik, Başakşehir’de ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.