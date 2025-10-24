İstanbul’daki Asansörler Ölüm Makinesi Gibi! Yeni Binaların %90’ında Ucuz Çin Malı Mekanizma Kullanılıyor

İstanbul’da hızla artan yüksek katlı bina sayısı, asansör güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre kentteki asansörlerin büyük çoğunluğu, düşük maliyetli Çin menşeili mekanizmalarla çalışıyor

Yapı denetim uzmanları, İstanbul’daki yeni binaların yaklaşık yüzde 90’ında Çin üretimi asansör sistemlerinin kullanıldığını belirtiyor. Müteahhitlerin maliyeti düşürmek adına tercih ettiği bu sistemlerin birçoğunun uzun vadeli güvenlik testlerinden geçmediği ifade ediliyor.

Asansör arızalarına ilişkin şikayetler de son dönemde hızla artmış durumda. Özellikle son iki yılda İstanbul’da meydana gelen asansör kazalarında ciddi artış gözlemlenirken, bazı olaylar ölümle sonuçlandı.

Makine Mühendisleri Odası yetkilileri, “Bu sistemlerin birçoğu Avrupa standartlarına uygun değil. Müteahhitler birkaç bin dolar tasarruf etmek uğruna insanların canını tehlikeye atıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar ise yeni yapılan binalarda bile asansörlerin sık sık arıza vermesindn şikayetçi:

“İki yıllık binadayız ama asansör her hafta bozuluyor. Dün komşumuz içeride kaldı, geçen ay çocuklar zor kurtuldu,” diyen bir site sakini, yetkililere denetim çağrısında bulundu.

Uzmanlar, asansörlerin üretim yeri kadar montaj kalitesinin ve düzenli bakımın da hayati önem taşıdığını vurguluyor. İstanbul’da belediyelerin ve bina yönetimlerinin denetimlerini sıklaştırması istenirken, ucuz malzeme tercih eden müteahhitlere ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiği belirtiliyor.