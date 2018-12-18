İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın
İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yatak odası tamamen kül olan evde yangını kontrol altına aldı.18 Aralık 2018 Salı 23:01
SİLİVRİ'de, bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 20.30'da Alibey Mahallesi, Kartal Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Ev sakinlerinin çığlıklarını duyan komşuları, yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yatak odası tamamen kül oldu
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yatak odası tamamen kül olan evde yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, sobanın çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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