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Aktüel İstanbul'da yoğun sis
Aktüel

İstanbul'da yoğun sis

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:48:20 -
İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

Şehrin genelinde görülen sis, Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis ve pus nedeniyle de haftanın ilk gününde araç yoğunluğu devam ediyor.

TEM Ümraniye Otoyolundaki trafik yoğunluğu, Ataşehir sapağına kadar Anadolu yönünde uzanıyor.

Beykoz Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da sis nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.

Bazı amatör olta balıkçıları da Beykoz'da Çubuklu Sahili'nde balık tuttu.

Beykoz'da sisle birlikte zaman zaman yerel olarak sağanak yağış yaşanıyor.


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