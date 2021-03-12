İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! 1 Mart tarihi ile birlikte başlayan normalleşme süreci, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorularına neden oldu. İşte bu sorunun yanıtı...

İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

İstanbul yüksek riskli iller arasında bulunuyor. Bu nedenle İstanbul'da yarın Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. İstanbullular Cumartesi günü sokağa çıkabilecek.